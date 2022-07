Calciomercato Napoli, accelerata per Simeone

Potrebbe essere Simeone il nuovo vice-Osimhen. Con lo svincolo di Mertens, e la probabile cessione di Petagna al Monza, il cholito si candida ad essere il secondo attaccante della squadra azzurra.

Il classe 95’ ha disputato un’ottima stagione con la maglia gialloblu, dopo alcune stagioni in chiaro-scuro con la maglia del Cagliari. Ha ottenuto il record stagionale di reti da quando è in Italia, timbrando il cartellino per ben 17 volte in 35 presenze, con l’aggiunta di 5 assist.

Le trattative con il calciatore e la società scaligera vanno avanti da settimane. L’accordo con l’attaccante sembra esserci già da tempo, mentre ci sono alcuni nodi da sciogliere per il prezzo sul cartellino. Con la cessione di Koulibaly però c’è stata un cambiamento della situazione.

Secondo l’edizione online della Repubblica, il Napoli avrebbe fatto un’accelerata per assicurarsi le prestazioni del calciatore, trovando anche un punto d’incontro con la dirigenza veronese. Il presidente gialloblu, Setti, ha promesso l’argentino a De Laurentiis.

Tutto dipenderà dal sopracitato Petagna. Infatti oltre al club lombardo di Silvio Berlusconi, c’è stato anche un recente interessamento della Lazio, in cerca di un vice Immobile. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.