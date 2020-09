Calciomercato Napoli, spunta Kyriakopoulos come ipotesi sulle fasce

Continuano le trattative in entrata ed in uscita del calciomercato della Ssc Napoli e Giuntoli e il suo entourage mai come ora seguono papabili giocatori che possano essere in grado di apportare un miglioramento alla squadra in termini di rosa.

Nuovo obiettivo della dirigenza partenopea potrebbe essere, tra i tanti citati nelle ultime settimane, Georgios Kyriakopoulos, giocatore del Sassuolo classe ’96.

Il Presidente avrebbe messo gli occhi su Georgios per far sì che possa ricoprire il ruolo di degna sostituzione sulle fasce, che manca attualmente alla squadra. Inoltre, per il suo profilo low-cost, sarebbe il candidato ideale per le esigenze della squadra di De Laurentiis.

Il calciatore greco, al suo anno di debutto in Serie A, dopo sole sette panchine d’ambientamento, ha collezionato ben 15 presenze e 3 assist: più che ottima, dunque, la prima impressione del giovane.

Il greco appare un giocatore duttile ed estremamente motivato, sogna infatti addirittura la nazionale, anche se attualmente nella Grecia di John van ’t Schip la concorrenza nel ruolo è forte: c’è il capitano Stafylidis, Giannoulis del PAOK Salonicco e Koutris del Maiorca.