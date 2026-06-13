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Calciomercato Napoli, stretta per Gila: il difensore vuole lasciare la Lazio

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Di maricac
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Il Napoli accelera per Mario Gila. Il centrale spagnolo della Lazio è diventato una delle priorità del club azzurro per rinforzare la difesa in vista della stagione 2026/2027 e i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per il buon esito dell’operazione.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di nuovi contatti tra il Napoli e l’entourage del difensore classe 2000 nelle prossime ore. Un segnale importante arriva proprio dalla volontà del calciatore che avrebbe già comunicato a mister Gattuso l’intenzione di lasciare la Lazio per intraprendere una nuova esperienza.

Il difensore spagnolo ha già fatto sapere a Gennaro Gattuso di non voler rimanere in biancoceleste, perciò la situazione è delicata: ha ancora un anno di contratto“, scrive Di Marzio. Il giornalista di Sky ha poi aggiunto che “non c’è ancora l’accordo con il Napoli, ma gli azzurri proveranno a stringere in settimana per poi presentare un’offerta alla Lazio, che però vorrebbe tenerlo fino alla scadenza del contratto. Con il mercato a saldo zero, tuttavia, il rischio che il club biancoceleste possa venderlo è concreto“.

La Lazio non sembra intenzionata a concedere sconti e valuta il cartellino dello spagnolo intorno ai 30 milioni di euro, anche alla luce della percentuale (fissata al 50%) sulla futura rivendita riconosciuta al Real Madrid.

Nonostante le difficoltà, la dirigenza azzurra continua a lavorare: il gradimento del giocatore e la volontà di giocare la Champions League rappresentano due fattori che potrebbero risultare determinanti per sbloccare una delle trattative più calde di questo inizio d’estate.

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