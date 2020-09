Calciomercato Napoli, su Hysaj oltre lo Spartak Mosca piomba anche il Barcellona

Continuano le trattative in entrata e in uscita per quanto riguarda le operazioni di calciomercato della Ssc Napoli, e soprattutto sul fronte cessioni sono ore calde quelle che vedono protagonisti Giuntoli e il suo entourage.

Le ultime news riguardano il difensore albanese Elseid Hysaj, il cui tira e molla con la dirigenza per quanto riguarda il rinnovo del contratto va avanti da più di un anno.

A quanto pare il manager del giocatore avrebbe posto come limite ultimo per completare la trattativa di rinnovo metà ottobre, data oltre la quale l’albanese prenderà seriamente in considerazione una delle proposte ricevute in questi giorni.

Tra tutte ad avanzare il suo interesse verso il difensore è stata la squadra dello Spartak Mosca, con un’offerta di circa 7 milioni di euro, che però gli azzurri hanno considerato non all’altezza.

Tuttavia clamoroso è stato nelle ultime ore l’apprendere dell’interesse di un ulteriore club dal blasone non indifferente: il Barcellona. A quanto pare il terzino sarebbe finito tra le scelte papabili della dirigenza blaugrana. Si attendono, dunque, eventuali proposte ufficiali nei confronti di Giuntoli.