Calciomercato, Napoli sulle tracce del vice-Kvara

In questa seconda parte di campionato il Napoli continua a vivere il proprio momento d’oro guidato dalla coppia Osimhen – Kvaratskhelia in attacco. E’ proprio per questo che nelle future sessioni di mercato gli azzurri devono fare attenzione a non perdere i propri talenti che sono già entrati nel mirino delle big d’Europa.

Quella di Kvara è stata una vera e propria sorpresa di mercato firmata Aurelio De Laurentiis. Acquistato per 10 milioni di euro, adesso sta facendo impazzire le difese della Serie A e della Champions League con le sue giocate.

In prospettiva futura, gli scout azzurri sono già sulle tracce di possibili sostituti da ingaggiare nelle prossime finestre di mercato. Nel mirino è entrato l’esterno della Triestina, Mattia Felici.

Il suo profilo è monitorato anche da altri club italiani ma, al momento, la Triestina non sembra intenzionata alla cessione. Non è da escludere, però, l’avvio della trattativa nelle prossime finestre di mercato.