Calciomercato Napoli, tre nuovi acquisti già definiti: manca solo il difensore centrale

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è in questi giorni in Arabia Saudita per via della Supercoppa che si disputerà in terra straniera. Nonostante ciò, continua il mercato della squadra azzurra.

Nelle ultime 24 ore, infatti, due sono gli acquisti messi a segno da parte della SSC Napoli: Hamed Junior Traorè e Cyril Ngonge. Il primo arriva in azzurro in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, il secondo, invece, si trasferirà a titolo definitivo per una cifra complessiva di cica 20 milioni di euro bonus compresi. Ad inizio gennaio è poi arrivato Mazzocchi per 3 milioni di euro.

Per completare il mercato invernale, quindi, manca una sola pedina: il difensore centrale. Molti sono i nomi accostati al Napoli in questi giorni. Visto che si tratta di un ruolo importante per mister Mazzarri e per il futuro, De Laurentiis e Meluso non vogliono avere fretta acquistando il miglior difensore possibile.

NUOVO DIFENSORE CENTRALE SSC NAPOLI A GENNAIO: INVESTIMENTO DA 20 MILIONI? I NOMI SEGUITI DA AURELIO DE LAURENTIIS E MAURO MELUSO

I nomi accostati al club azzurro sono diversi: Arthur Nicolas R. Theate del Bologna, valutato 18 milioni di euro, Lilian Brassier, valutato più di 10 milioni di euro, Trevoh Chalobah del Chelsea, valutato 18 milioni di euro, Alessandro Buongiorno del Torino, valutato 30 milioni di euro ma il Milan è in trattativa molto avanzata. Dragusin, invece, è ormai sfumato da tempo. Ci sarebbe, poi, anche Strahinja Pavlovic, ma il club azzurro non sarebbe più interessato come qualche mese fa. È valutato 25 milioni di euro.

L’intenzione della società partenopea, comunque, è investire fino a 20 milioni di euro per il nuovo difensore. Considerando, quindi, gli acquisti già effettuati e per cui il Napoli ha già investito 48 milioni di euro (viene preso in considerazione anche il possibile riscatto di Traorè, ndr), con il difensore la SSC Napoli potrebbe arrivare a spendere 68 milioni di euro.