Calciomercato Napoli: triplo colpo in arrivo

Il Napoli di De Laurentiis per la prossima settimana è pronto a confermare tre colpi di mercato in entrata.

Il mercato in uscita, infatti, è stato molto fitto: Insigne al Toronto, Koulibaly al Chelsea e Mertens attualmente svincolato che non è riuscito a trovare l’accordo con il club. Tuttavia, il mercato non è stato altrettanto fitto in entrata e questo sta creando non poche tensioni nella società.

Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, sembra che il Napoli sia pronto a portare a casa tre dei nomi su cui aveva puntato in questa sessione di mercato. Si tratta di Kepa, Raspadori per il quale il Napoli ha rilanciato per 31 milioni e Simeone il cui arrivo è strettamente legato alla partenza di Petagna al Monza.