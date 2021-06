Calciomercato Napoli, trovato l’erede di Bakayoko: Giuntoli punta Mady Camara

Il Napoli sembra aver trovato l’erede di Tiemoué Bakayoko per la prossima stagione. Il giocatore del Chelsea non verrà, dunque, riscattato e come ormai da tre anni a questa parte tornerà a Londra senza la sicurezza di un posto fisso tra i Blues l’anno che verrà. Un problema che non riguarda gli azzurri che a centrocampo puntano decisi su Mady Camara dell’Olympiakos.

Il mediano guineano è solo l’ultima e più suggestiva idea di Cristiano Giuntoli. Il ds toscano avrebbe infatti più volte visionato il classe ’97 dal 2018 punto di riferimento del club ellenico. La trattativa è tutta da intavolare ma non mancano gli spunti di riflessione.

Camara, cresciuto calcisticamente nell’Ajaccio, è un mediano rapido e muscolare. Non certo un corazziere (è alto poco più di 1,80 m) ma sa come farsi valere quando la situazione lo richiede. Il Napoli, secondo alcuni rumor, avrebbe messo gli occhi su di lui lo scorso inverno arrivando anche ad offrire una cifra molto vicina ai 12 milioni di euro pur di accaparrarselo. In quell’occasione però l’Olympiakos rispose negativamente, pretendendo almeno cinque milioni di euro in più.

I dirigenti azzurri decisero di lasciare l’affare da parte ma oggi potrebbero tornare alla carica con una nuova strategia. A quanto riferisce il portale Sport24.gr il Napoli avrebbe proposto uno scambio -con conguaglio – con Adam Ounas. Una soluzione che potrebbe solleticare la fantasia del club ateniese.

La trattativa potrebbe prendere il volo con relativa facilità anche per le arcinote beghe finanziarie del club del Pireo. Il passaggio di Ounas ai biancorossi con un corposo conguaglio di quasi dieci milioni di euro potrebbe fruttare in pochi giorni il sì definitivo all’accordo.