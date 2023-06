Calciomercato Napoli, un attaccante da 50 mln se va via Osimhen. A centrocampo un affare da 9 milioni

La SSC Napoli è al lavoro per la prossima stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole regalare a Rudi Garcia una squadra importante per puntare agli obiettivi stagionali: arrivare in finale di UEFA Champions League e puntare a ripetersi nel massimo campionato italiano vincendo un altro Scudetto.

Il calciomercato azzurro dipenderà molto dal futuro di Victor Osimhen, il quale potrebbe portare nelle casse del Napoli una cifra superiore ai 150 milioni di euro in caso di sua cessione. Per sostituirlo, De Laurentiis ha in mente un grande nome, un attaccante che sta esplodendo e valutato oltre 50 milioni di euro dal suo club:Jonathan David.

L’attaccante sembra seguire le orme di Osimhen e il Lille richiede una cifra importante per cederlo. Anche a centrocampo ci saranno degli interventi, con il primo acquisto che potrebbe essere un pupillo del nuovo allenatore: Maxime Lopez. Quest’ultimo è valutato circa 9 milioni di euro dal Sassuolo e potrebbe arrivare a Napoli proprio su richiesta di Rudi Garcia.