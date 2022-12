Calciomercato Napoli, un azzurro ha chiesto la cessione: troppe panchine con Spalletti

In casa Napoli, il mercato di gennaio, non vedrà molte movimentazioni. Dopo la rivoluzione effettuata nel mercato estivo, la proprietà azzurra non ha intenzione di effettuare cambi durante la sosta, anche perché c’è uno Scudetto da conquistare.

L’unico calciatore che potrebbe fare le valigie e cercare fortuna altrove è il centrocampista azzurro Diego Demme. Quest’ultimo, infatti, avrebbe chiesto la cessione alla famiglia De Laurentiis già per il mercato invernale.

Con mister Spalletti, infatti, l’italo-tedesco non è riuscito a sfondare e, causa anche l’infortunio di inizio stagione, sono pochi i minuti racimolati nella prima parte della stagione.

Anche dopo essersi ripreso, infatti, troppe sono state le panchine per uno come lui. L’obiettivo del centrocampista è giocare, anche se questo vorrebbe dire non lottare per lo Scudetto.

Quasi tutte le squadre di metà e bassa classifica di Serie A sono interessate al giocatore che, dopo due anni in maglia azzurra, potrebbe dire addio.