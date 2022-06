Calciomercato Napoli, un calciatore fuori squadra? È fatta per il rinnovo di un titolarissimo

In casa Napoli il mercato estivo riserva sempre grandi sorprese. Aurelio De Laurentiis ha imposto a diversi calciatori un massimale d’ingaggio, cifra che non sarà possibile sforare per via di esigenze societarie riguardanti il bilancio.

Un calciatore pronto a fare le valigie è Fabian Ruiz. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe imposto tre soluzioni al giocatore: rinnovare alle cifre stabilite dalla società, trovarsi una nuova destinazione o restare un anno in tribuna in attesa della scadenza naturale del contratto.

Visto le cifre elevate richieste dalla società per la sua cessione, è altamente probabile che il giocatore possa finire fuori squadra, un po’ come accaduto lo scorso anno con Arek Milik. Un altro calciatore che potrebbe andare via, in questo caso per sua scelta, è il centrocampista Diego Demme. Quest’ultimo, infatti, non è per niente contento del suo utilizzo durante la passata stagione.

Con il mister Luciano Spalletti, infatti, non c’è mai stato un grande feeling e per questo il calciatore avrebbe optato per andare via.

Mentre Fabian e Demme sono destinati all’addio, il giornalista SKY Gianluca Di Marzio ha annunciato il rinnovo di Alex Meret con la SSC Napoli. È praticamente fatta, infatti, per rinnovo contrattuale del portiere azzurro il quale diventerà il titolare inamovibile vista la partenza di David Ospina.