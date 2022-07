Calciomercato Napoli, un campione del Manchester City raccomanda Ostigard

L’addio di Kalidou Koulibaly ha riacceso nuovamente il mercato del Napoli, sia per il notevole abbassamento del monte-ingaggi, sia per la nuova liquidità entrata nelle casse azzurre. Sicuramente il primo obiettivo è quello di ricostruire il reparto difensivo, in particolare la zona centrale a causa della perdita del colosso senegalese.

Le trattative per il coreano Kim stanno continuando, e sembrano essere in fase avanzate. Nel frattempo Giuntoli ha concluso già un altro colpo, ossia Leo Ostigard, che nella scorsa stagione ha giocato con il Genoa, ma era di proprietà del Brighton. Operazione chiusa con il Brighton per 5 milioni di base fissa più 3 di bonus, più una percentuale sulla futura rivendita concessa da De Laurentiis.

Dopo un inizio di stagione in Inghilterra con la maglia dello Stoke City, con la quale ha collezionato 15 presenze e un gol tra campionato ed EFL Cup, nella finestra invernale di calciomercato si è trasferito in Liguria. Con il Genoa è sceso in campo in 14 occasioni in campionato e una in Coppa Italia (nella quale ha realizzato il suo unico gol italiano contro il Milan). In Liguria, nonostante la retrocessione, si è dimostrato uno dei migliori.

Ostigard è solo un classe 99′ ed ha 22 anni. “Difensore centrale dal fisico imponente, risulta abile in marcatura oltre che nei duelli aerei. Bravo a impostare il gioco dalle retrovie, pecca invece in velocità. Si distingue anche per la personalità con cui scende in campo.”– così lo avevano descritto “La Repubblica” e altri media durante il mese di gennaio. Leo è un nazionale norvegese, giocandando dall’U16 fino all’U21, mentre oggi è con la nazionale maggiore con cui ha giocato già 5 volte.

Proprio durante tutti questi anni, il neo-acquisto del Napoli ha stretto una profonda amicizia con un fuoriclasse mondiale: Erling Haaland. Questo è dimostrato dal fatto che tra i tanti messaggi d’in bocca al lupo dei tifosi azzurri è infatti comparso anche quello proveniente dal profilo ufficiale di Haaland, che si è limitato a un semplice, ma significativo “Take good care of him ! Top guy”.