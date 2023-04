Calciomercato Napoli: un senatore vuole rinnovare, Spalletti è convinto di avere in casa un acquisto da 40 mln

La stagione della SSC Napoli è stata la migliore di sempre della gestione Aurelio De Laurentiis. Il raggiungimento dei quarti di UEFA Champions League e la vittoria del campionato di Serie A rappresentano un traguardo importante che Luciano Spalletti vuole godersi durante le vacanze estive.

La dirigenza azzurra, però, è già al lavoro per la prossima stagione. Il Presidente Aurelio De Laurentiis e il dirigente Cristiano Giuntoli, infatti, sono a lavoro per perfezionare il rinnovo contrattuale di uno dei senatori della squadra azzurra: Piotr Zielinski. Quest’ultimo è ormai diventato un punto di riferimento del club, dal momento che indossa la maglia azzurra da sette anni.

Per restare ancora in azzurro, però, il presidente ha chiesto un sacrificio, ovvero quello di rivedere al ribasso il suo attuale ingaggio da 3.5 milioni di euro. De Laurentiis non vorrebbe spingersi sopra il tetto fissato per la prossima stagione: 2.5 milioni. Il calciatore, secondo le ultime indiscrezioni, vorrebbe restare a Napoli e trovare un’intesa che permetta la permanenza, anche con uno stipendio inferiore a quello attualmente percepito.

Un altro calciatore che punta a diventare un punto di riferimento per il futuro della SSC Napoli è Giacomo Raspadori. Luciano Spalletti è infatti convinto che l’italiano possa diventare un titolare della squadra e da parte del mister ci sono sempre state parole d’elogio.

Sul calciatore è presente un obbligo di riscatto da 30 milioni al termine dell’attuale stagione, una cifra alla quale bisogna sommare i 5 milioni di prestito ed altri 5 milioni di bonus. Il primo acquisto da 40 milioni di euro per la stagione 2023/2024 sarà proprio Giacomo Raspadori.