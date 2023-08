Calciomercato Napoli, uno svincolato per la difesa. Trovato il piano B per il centrocampo (un argentino)

Dopo la delusione Gabri Veiga, in casa Napoli il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinforzare la squadra. Secondo quanto rivelato da Luca Cerchione, gli azzurri potrebbero fare un colpo a sorpresa acquistando il difensore Jerome Boateng, il quale è attualmente svincolato: “Il Napoli, come di consueto, oltre alle operazioni di mercato già fatte o in programma, lavorerà su colpi last minute low cost“.

“Nonostante la difesa sia un reparto numericamente completo interessa lo svincolato Jerome Boateng: 4,2m lordi il suo ultimo ingaggio al Lione“. In attesa di far crescere Natan, quindi, la dirigenza partenopea potrebbe puntare su un profilo di un certo livello acquistando l’ex calciatore del Lione.

A centrocampo, invece, tutte le strade portano a Giovani Lo Celso. Il centrocampista è un uscita dal Tottenham e il Napoli sarebbe disposto ad accontentare il club inglese prendendo il calciatore in prestito per un anno e fissando il riscatto a circa 25 milioni di euro. Un’idea che potrebbe far dimenticare l’ultima delusione di mercato, con Gabri Veiga che ha deciso di trasferirsi in Arabia.