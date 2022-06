Calciomercato Napoli, Veretout piace agli azzurri, ma al momento nessuna offerta

Sembra essere veretout il giocatore su cui il Napoli a messo gli occhi per rafforzare il proprio centrocampo. Proprio in questo reparto, ci sono molti calciatori non sono certi di rimanesere per la prossima stagione: Fabian Ruiz è sempre più ai ferri corti con la dirigenza partenopea a causa del mancato rinnovo, Demme sembra scontento e alcune squadre estere sono interessate a lui, mentre lo stesso Zieliniski non è sicuro di rimanere.

Con la guid di Fonseca, il francese ha realizzato due ottime stagoni, risultando uno dei migliori tra gli interpreti giallorossi: ben 16 goal messi a segno in serie A nel biennio 2019-2021. L’arrivo di Mourinho ha sconvolto tutto: partenza col botto, prestazioni che poi sono andate calando, fino a diventare un subentrante, anche a cuasa dell’acquisto di Sergio Oliveira.

Il sito siamolaroma.it è sicuro: “Jordan Veretout non rimarrà nella Capitale. Il rapporto tra il francese e il club è andato via via peggiorando nel corso dell’anno.”. Come afferma lo stesso sito giallorosso e altri giornali e giornalisti sportivi, sembra che sulle tracce del francese ci sia il Napoli. Non fa stranezza questa notizia, visto che De Laurentiis ha già provato in passato a portare l’ex-Fiorentina all’ombra del Vesuvio.

Su tale interessamento per il giocatore classe 93′, è intervenuta la giornalista della Gazzetta dello Sport vicina alla Roma Chiara Zucchelli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Se dovessi scommettere un euro sulla futura destinazione di Veretout avrei scommesso 80 centesimi sul Napoli e 20 sul Milan. Perché al Milan c’è Pioli, che è un suo grande suo estimatore e gli ha dato lustro quando era alla Fiorentina, e al Napoli sia per il discorso che piace a Giuntoli e sia perché aveva un procuratore napoletano. Il fatto che lui ha cambiato procura, è ora seguito da un’agenzia francese, mi ha fatto pensare che aveva la priorità di tornare in Francia.”

“In questo momento non ci sono però offerte per lui, ma il Napoli qualcosa sta cambiando a centrocampo e la piazza è gradita. Fino a gennaio Veretout è stato il perno del centrocampo della Roma, poi il calciatore ha avuto un momento di appannamento fisico. Ha un po’ faticato e non ha avuto la capicità di tirarsi fuori dalle sabbie mobili, con Mourinho, se non hai quella capacità, è difficile che poi torni a giocare”.