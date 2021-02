Calciomercato poco acceso, pochi colpi di mercato per via della pandemia

Durante l’attuale finestra di calciomercato invernale, l’Intermediario di Mercato Luigi Perna conosciuto per il suo altissimo livello di Professionalità, assieme ai suoi collaboratori, avrebbe tentato di imbastire delle trattative per rinforzare le rose di società turche, coreane e arabe.

Stando a quanto abbiamo raccolto, nelle ultime settimane di calciomercato, l’intermediario si era posto come obiettivo principale di portare l’esperto attaccante Fernando Llorente alla corte di uno dei club più prestigiosi della Turchia. Perna avrebbe presentato un’offerta di ben 4 Milioni di euro a stagione per 2 anni di contratto da parte di un club turco per l’attaccate ex Napoli: l’offerta viene rifiutata dallo stesso attaccante. Tuttavia, in quel preciso momento la società partenopea era già in dialogo con l’Udinese, che aveva espresso la voglia di portare in rosa l’esperto attaccante spagnolo.

Dopo l’offerta rifiutata dallo spagnolo, il giovane intermediario internazionale avrebbe tentato una vera e propria bomba di mercato: aveva, infatti, presentato un’offerta da 12 milioni di euro per due stagioni a un’altra punta di eccellenza di grandissimo spessore e calibro mondiale, ovvero il brasiliano ex Chelsea e Atletico Madrid Diego Costa. Offerta rifiutata dallo stesso calciatore.

Il giovanissimo intermediario non si arrende e avrebbe tanto il colpo Wilfried Bony, ex calciatore di Swansea City, Manchester City, Al Arabi e Ittihad. Al calciatore viene presentata un’offerta da Perna di ben 750 mila euro per il primo anno, con opzione a 1 milione e 200 mila euro nel secondo anno da parte di un club della Corea del Sud.

Le trattative che sembravano avanzate e in via definitiva sono sfumate per la scelta degli stessi calciatori per ragioni diverse: chi voleva rimanere nella stessa nazione, chi per perché avrebbe desiderato un ingaggio più alto rispetto a quello presentato da Perna!

Anche se le trattative sono sfumate, c’è da dire che il giovane intermediario è stato vicinissimo a compiere dei veri e propri colpi di mercato che avrebbero potuto cambiare le sorti delle squadre di destinazione. Nonostante la giovane età, quindi, con tanta onestà e professionalità, Perna stava per essere protagonisti di vere bombe di mercato.

Ma, comunque, ci ha assicurato che non mancheranno le novità per il prossimo mercato!