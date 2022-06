Calciomercato Salernitana: clamoroso colpaccio Gareth Bale?

I contrasti tra Iervolino e Sabatini hanno messo in luce una divisione netta di mercato tra l’ormai quasi ex ds della Salernitana e il presidente granata. La questione Cavani ne è l’emblema: il presidente possibilista, il ds no.

E ora che Sabatini è in procinto di fare le valigie, Iervolino vuole regalarsi qualche colpo a effetto per far sognare i tifosi. E il colpo sembra che voglia chiamarsi Gareth Bale, il gallese, fresco di partecipazione ai mondiale e vincitore della Champions League con il Real Madrid, con contratto in scadenza il 30 giugno.

Non sarà un Ribery-bis, anche perché Bale ha solo 32 anni (classe ’89) e ha voglia di rilancio. Si sa, con Iervolino i soldi non sono un problema, così come l’eventuale ingaggio, e lui ha grandissima voglia di portare la Salernitana nel punto più in alto possibile. E la salvezza è solo l’inizio di questo cammino.

Gareth Bale, un sogno. Una indiscrezione. Una voce. Che sta già facendo sognare i tifosi. Nell’attesa che questa voce diventi realtà o muoia sul nascere.