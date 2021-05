Calciomercato SSC Napoli, Corriere dello Sport: “Maksimovic vuole restare”

Il Napoli è in pieno lavoro per preparare la stagione successiva. Ad oggi la squadra azzurra è senza allenatore, visto che vengono fatti solo nomi, ma nessuna ufficializzazione. Inoltre c’è anche da sistemare un organico, che quest’anno ha rivelato alcune criticità, soprattutto in difesa. In particolare il reparto difensivo dirà sicuramente addio ad Hysaj e forse Maksimovic, a causa dei mancati rinnovi.

Per quanto riguarda l’albanese, stava fornendo ottime prestazioni in questo finale di campionato. Il tutto è stato imbruttito da un errore grave sul goal di Faraoni, che portato il pareggio del Verona e la mancata qualificazione alla Coppa dei Campioni. Probabilmente ciò ha bruciato anche l’ultima possibilità di rinnovo.

Per quanto riguarda il centrale serbo, non si è visto più in campo dalla partita di recupero contro la Juventus. Il giocatore ex-Torino non stava ben figurando, anzi aveva fatto infuriare i tifosi azzurri. Su Maksimovic si era sicuri del suo addio, visto che aveva abbandonato ogni trattativa di rinnovo da tempo, e probabilmente ciò ha influito negativamente sulle sue prestazioni. Rino Gattuso per questo motivo, aveva deciso di lasciarlo in panchina, mentre nelle ultime giornate il Covid lo ha reso indisponibile.

L’edizione di ieri del Corriere dello Sport, ha rivelato invece che Maksimovic ora vorrebbe rimanere al Napoli. Infatti il centrale serbo potrebbe pentirsi di un’eventuale addio, e preferirebbe rimanere per amore della città, anche se ormai il rapporto con i tifosi si è già rotto da tempo:

“Dicono che ami la città alla follia, almeno quanto la squadra, e soprattutto raccontano che la sua famiglia, i suoi bimbi e sua moglie, non facciano altro che piangere altro che piangere all’idea di salutare. Di traslocare. Un fastidio? Macchè, un colpo spacca-cuore: perché Maksimovic e i suoi hanno o forse a questo punto avevano scelto il Napoli per vivere. Perché rompere con il Napoli così presto? Un errore che il difensore ha riconosciuto, ma non metabolizzato: tornerebbe indietro al volo, se potesse”