Calciomercato, tutti pazzi per Gabriel Jesus: Juve e Inter sull’attaccante brasiliano

La Juve ha bisogno di un innesto nel reparto offensivo, mentre l'Inter potrebbe considerarlo come piano B in caso di partenza di Lukaku

Non è una novità che la Juventus stia cercando nuovi innesti al servizio del mister Massimiliano Allegri, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Chiaramente i nuovi arrivi dipendono strettamente dalle partenze, che permetterebbero di collezionare un tesoretto da spendere.

In questo senso, continua il dilemma in relazione all’eventuale dipartita di Cristiano Ronaldo. Il Portoghese, Scarpa d’Oro all’Euro con il Portogallo, ha un futuro incerto in vista della prossima stagione.

È per questo che la Vecchia Signora continua ad interessarsi a vari nomi per il suo attacco, e questa volta al centro delle voci c’è un ariete al servizio di una delle principali potenze della Premier League.

Come sottolinea The Sun, forte è l’interesse nei confronti di Gabriel Jesus (24 anni). Un attaccante che, tra l’altro, ha conquistato il titolo della Premier con il Manchester City. In attesa di conoscere con certezza il suo ruolo nella rosa di Pep Guardiola durante il prossimo anno, la Juve sta pensando ad un’offerta adeguata.

Ma attenzione: i bianconeri non sono gli unici a star osservando il futuro del calciatore. C’è anche Marotta, che in vista di un’eventuale partenza di Lukaku (nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta top) potrebbe considerarlo come piano B. Vedremo cosa ci riserveranno le prossime settimane di mercato.