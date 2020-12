Calciomercato, una stella del Chelsea pronta alla dipartita: Inter e Milan alla finestra

Uno dei papabili maggiori animatori della prossima stagione di calciomercato potrebbe essere Olivier Giroud (34 anni), che avendo ormai assunto un ruolo marginale al Chelsea di Frank Lampard, potrebbe voler fare nuove esperienze.

Dato che ormai, dunque, non è escluso che alla fine prenda la porta d’uscita dallo Stamford Bridge, ecco che alcune italiane si sono fatte già spazio dando il via ai vari sondaggi da parte delle rispettive dirigenze.

La Serie A, per il professionista, sarebbe una delle scelte migliori per poter mettere in campo le prestazioni di quello che è stato campione del mondo con la Francia nei mondiali in Russia del 2018.

Ebbene, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbero le due milanesi quelle tra le più interessate in Italia. I rossoneri, in particolare, avrebbero bisogno di personalità del genere da inserire al posto di Ibrahimovic per potersi mantenere competitive fino alla fine del campionato, per vedersi realizzare il sogno scudetto.

Per quanto riguarda l’Inter, invece, Sanchez potrebbe essersi stancato di stare sempre in panchina e in caso di un’operazione in uscita che lo riguardi ecco che Giroud potrebbe rivelarsi il sostituto ideale.