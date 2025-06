Caldo africano in Italia: previsti picchi di 38-40 gradi

Con l’inizio della nuova settimana, si prospetta una nuova e lunga ondata di caldo africano in Italia. Dopo alcuni giorni di instabilità, dove non sono mancati pioggia e temporali in diverse città del Centro-Nord, con conseguenti lievi cali di temperature, tornerà il caldo.

PICCHI DI 38-40 GRADI – Per domani, martedì 24 giugno, è previsto un cielo sereno o parzialmente nuvoloso su tutta l’Italia. Ad eccezione per la Liguria e per la parte nord-occidentale della Toscana, dove nella mattinata sono attese nubi sparse. Ci saranno lievi aumenti delle temperatori, con valore oltre i 35 gradi.

L’impennata delle temperature si avrà tra giovedì 26 e sabato 28 giugno. Stando a quanto emerso dalle ultime previsioni metereologiche, una massa d’aria eccezionalmente calda, con temperature superiori di 4-6 gradi rispetto alla media stagionale, porterà condizioni di afa intensa su gran parte del territorio nazionale.

In particolar modo, ad essere colpite saranno le regioni meridionali e le Isole Maggiori. In queste aree si potrebbero toccare punte di 38-40 gradi, con un disagio termico marcato anche durante le ore notturne.

Soprattutto in Sardegna, nelle zone interne come il Campidano, il Sarcidano e il Nuorese si prevedono picchi ancora più estremi, con temperature che potrebbero sfiorare i 41-42 gradi.