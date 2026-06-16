Caldo africano sull’Italia, temperature fino a 40 gradi: arriva la prima grande ondata dell’estate

L’estate 2026 entra nel vivo con una delle prime vere ondate di caldo della stagione. Secondo le previsioni meteorologiche, nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata dall’espansione di un vasto anticiclone di origine nordafricana che porterà sole, stabilità atmosferica e un deciso aumento delle temperature su gran parte del territorio nazionale

Caldo record

Già da queste ore il clima appare pienamente estivo, ma il picco del caldo è atteso a partire da metà settimana. Le masse d’aria provenienti dal Sahara favoriranno un ulteriore rialzo dei valori termici, con temperature che in molte zone del Centro-Nord e del Sud potrebbero superare i 35 gradi. In alcune città, tra cui Bologna e Firenze, non si escludono punte vicine ai 40 gradi.

Oltre al caldo, a preoccupare sarà soprattutto l’afa. L’umidità elevata, in particolare lungo le aree costiere, renderà infatti la percezione delle temperature ancora più intensa, aumentando il disagio soprattutto nelle ore serali e notturne. L’assenza di vento contribuirà a rendere le notti particolarmente difficili per molte persone.

Il clima

Le condizioni meteo resteranno generalmente stabili e soleggiate, con poche eccezioni. Qualche temporale pomeridiano potrebbe svilupparsi sulle Alpi e nelle zone montane, senza però compromettere il quadro generale dominato dall’alta pressione.

Gli esperti invitano quindi a prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde della giornata, mantenendosi idratati e limitando le attività fisiche intense. Per l’Italia si apre così una fase che segna, a tutti gli effetti, l’inizio dell’estate più calda.