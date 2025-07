Blackout a Bergamo e a Firenze: senza elettricità a causa del caldo

Il caldo intenso sta continuando a creare disagi, tanto da causare blackout in città come Bergamo e Firenze. Ad essersi ritrovate senza elettricità sono state le attività commerciali e le abitazioni private: alcune persone sono rimaste bloccate negli ascensori. I semafori spenti hanno mandato in tilt il traffico.

BLACKOUT – L’interruzione della corrente a Bergamo è avvenuta già nella giornata di ieri, martedì 1 luglio, interessando il borgo storico di Città Alta, mentre nel pomeriggio varie zone del centro e l’area dello stadio Gewiss. I vigili sono stati impegnati con le segnalazioni delle persone rimaste chiuse dentro gli ascensori, mentre decine di pattuglie si sono occupate di ripristinare la viabilità delle strade.

A Firenze, invece, ad essere colpito dal blackout è solo una parte del centro storico. Tra le cause di queste interruzioni di corrente ci sono il surriscaldamento dei cavi sotto terra della distribuzione Enel e i sovraccarichi dovuti alla richiesta di energia. E-distribuzione ha riscontrato il guasto nella zona fra via Medici, via degli Speziali, piazza della Repubblica, via del Corso.

A dare delucidazioni sull’accaduto è stato l’Enel, spiegando le cause che avrebbero portato problemi sulla linea di media tensione. Molto probabilmente uno dei motivi sarebbe il caldo intenso delle ultime ore “che portano a un surriscaldamento e alla dilatazione dei cavi elettrici, senza contare l’utilizzo dei climatizzatori che sovraccaricano la rete”.

E-Distribuzione si è subito messa in moto per ripristinare la corrente, installando un ‘cavo attrezzo’, ovvero un tratto di linea esterno componibile in superficie che collega due cabine di smistamento. L’operazione è necessaria per la sostituzione di un tratto di cavo interrato danneggiato. Il guasto interessa due sezioni dello stesso conduttore, rendendo impossibile l’attivazione di alimentazioni di riserva.