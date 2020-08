Caldoro contro De Luca: “Non va chiusa la regione, va chiuso lui”

Nella giornata di ieri, datata 21 agosto, Stefano Caldoro ha fatto una nuova dichiarazione contro De Luca. Il rivale politico dell’attuale presidente della Regione Campania ha notato le difficoltà di quest’ultimo nella gestione del COVID. E come ogni buon rivale ne ha subito approfittato.

PAROLE FORTI – Di certo governare un’intera regione, come del resto un intero paese, non è un’impresa facile. Tante varianti da prendere in considerazione, soprattutto in periodo buio come quello che stiamo attraversando. Tornato in forze il coronavirus, la strategia da stabilire deve essere altrettanto forte, efficace e veloce. Ma le critiche cominciano a farsi sentire, specialmente in prossimità delle elezioni.

Nuovi ed ex candidati per il posto di presidente della Regione non esitano ad andarci giù pesante, criticando aspramente i loro oppositori. È questo il caso, come ben sappiamo, di Stefano Caldoro, da sempre contrario alla politica di Vincenzo De Luca. Il “match” Caldoro contro De Luca non è cosa nuova, ma stavolta l’ex governatore ha usato parole particolarmente forti.

«De Luca vuole chiudere la Campania? Sarebbe meglio ‘chiudere’ De Luca, che prima non fa i tamponi a chi arriva a Capodichino e poi minaccia di isolare la Regione». La parte iniziale del discorso di Caldoro non lascia spazio a nessun dubbio, secondo lui è tempo che De Luca se ne vada.

“IL VERO PERICOLO È DE LUCA” – L’ex governatore campano continua poi a deridere l’attuale presidente della Regione, tutto pur di screditarlo. Conclude infatti la sua dichiarazione affermando che: «È in evidente stato confusionale, ora sparge paura e diffonde allarmismo per fini elettorali, mentre fino a ieri non ha fatto alcuna prevenzione. In tal modo mette in pericolo la salute dei cittadini e l’economia regionale. Va rimosso il prima possibile. Il pericolo maggiore è lui».