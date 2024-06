Calhanoglu Resta a Milano: L’Inter Blinda il Suo Gioiell

L’Inter ha deciso di tenere Hakan Calhanoglu, considerato una pedina fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi. Nonostante l’interesse di grandi club come Chelsea e Liverpool, la società nerazzurra non intende privarsi del talentuoso centrocampista turco, valutato intorno ai 70 milioni di euro.

Calhanoglu ha dimostrato di essere un elemento chiave nel centrocampo dell’Inter, soprattutto dopo la sua ottima stagione culminata con la larga vittoria del campionato. <in caso di una cessione imprevista, l’Inter avrebbe già individuato in Khephren Thuram il possibile sostituto. Il giovane talento francese potrebbe rappresentare una soluzione valida per mantenere alto il livello qualitativo del centrocampo nerazzurro​.

In una recente intervista, Calhanoglu ha espresso la sua volontà di rimanere all’Inter, sottolineando il suo legame con la città e con i tifosi. Ha anche ribadito la sua determinazione a continuare a lottare per vincere titoli con i nerazzurri, aumentando così la sua importanza all’interno della squadra e del progetto a lungo termine del club​.

La strategia dell’Inter di mantenere saldi i propri giocatori chiave come Calhanoglu rientra in una visione più ampia di stabilità e crescita a lungo termine. Con il rinnovo del contratto di Calhanoglu, l’Inter vuole evitare situazioni spiacevoli come quella avvenuta con Skriniar, partito a parametro zero verso il PSG​​.

In sintesi, l’Inter non solo ha respinto le avances dei top club europei, ma sta anche lavorando attivamente per rafforzare i legami con i suoi giocatori più importanti, garantendo così un futuro solido e competitivo per il club.