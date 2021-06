Caliomercato Napoli, Zian Flemming è nel mirino di Giuntoli: prestito in estate ad un passo

Il Napoli è pronto a dare fiducia ad uno dei giovani più talentuosi della new generation olandese. Il profilo messo da tempo sotto la lente di ingrandimento del ds Giuntoli è quello di Zian Flemming, classe ’98 in forze al Pec Zwolle. L’obiettivo è garantirsi il giocatore a prezzi decisamente contenuti sperando nella definitiva consacrazione proprio con la maglia azzurra.

Zian Flemming è un centrocampista moderno, non troppo legato alla posizione (può giocare da mediano così come da trequartista con nonchalance) e dal fisico imponente. Di sicuro l’esperienza nelle giovanili dell’Ajax lo ha temprato a durissime sedute tecniche con cui ha affinato il suo gioco e la sua duttilità.

Il passaggio al Pec Zwolle arriva proprio per avere più chance di giocare titolare in Eredivisie anche se sarà nel Nec Breda prima e nel Fortuna Sittard più tardi che avrà le sue occasioni di mettersi in mostra nel campionato olandese. L’ultima stagione lo ha visto signore assoluto della mediana gialloverde, concludendo l’annata con 33 apparizioni condite da 12 gol. Un bottino di tutto rispetto per il suo ruolo.

Non c’è quindi da stupirsi se gli occhi di Giuntoli abbiano finito per essere calamitati dal giocatore oranje tanto da voler intavolare subito una trattativa per portarlo in azzurro. Un accordo che potrebbe arrivare in brevissimo tempo e a condizioni davvero privilegiate.

Nonostante l’entusiasmo, infatti, il ds del Napoli non si getterà a capofitto sul giocatore senza avere la certezza dalla sua utilità in rosa. L’idea è quella di offrire un prestito con diritto di riscatto attorno ai 5 milioni di euro. Gli olandesi prendono tempo ma l’affare è ben avviato. Il Napoli potrebbe ritrovarsi a prezzo di saldo il suo prossimo campioncino.