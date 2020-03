Callejón vicino al Valencia, il Napoli vuole sostituirlo con Boga

Il Valencia sarà impegnato prossimamente a dover ribaltare il 4-1 dell’andata subito dall’Atalanta per poter qualificarsi ai quarti di finale della Champions League. Per farlo, però, dovrà riuscirci nonostante le porte chiuse dello stadio Mestalla. L’interesse del loro allenatore Celades, non si concentra solo sull’Atalanta, bensì anche su un’altra squadra italiana, il Napoli.

I valenciano, infatti, da tempo sono interessati a José María Callejón. Il contratto dello spagnolo scade a giugno 2020 e, già da poi di un mese, qualsiasi squadra può contattarlo per averlo a parametro zero. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la squadra spagnola avrebbe offerto un triennale all’esterno del Napoli, che tornerebbe volentieri a giocare in patria.

Il Napoli deve quindi iniziare a cautelarsi e a cercare il suo sostituto per la prossima stagione. Dopo l’acquisto di Matteo Politano, rilevato con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto, Giuntoli e ADL hanno messo gli occhi su un altro talento della Serie A che gioca nella posizione di esterno.

Stiamo parlando del gioiello del Sassuolo Jeremy Boga, che sta incantando tutti gli addetti ai lavori nazionali e internazionali grazie alle sue prestazioni di alto livello. L’ex Barcellona è una pedina molto appetibile e il Napoli dovrà fare un’offerta molto importante per sbaragliare la concorrenza.