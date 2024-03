Calzona, dal retroscena con Sarri al ritorno di Sinatti. Chi dirigerà l’allenamento durante la Nazionale?

Dopo l’ennesimo fallimento sulla panchina azzurra, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di ritornare al passato e richiamare Francesco Calzona. Con il mister è tornato anche il preparatore Sinatti. L’edizione de Il Mattino riporta: “L’addio in estate al Napoli è stata una ferita aperta per Francesco Sinatti il quale già a gennaio aveva aperto al possibile ritorno alle dipendenze di De Laurentiis con il doppio incarico vigente”.

“La chiamata ufficiale è poi arrivata qualche tempo dopo anche se in cuor suo pensava di dover tornare nuovamente a lavorare con il Napoli da luglio prossimo. Invece, è arrivata la chiamata di Calzona”.

L’unico problema, per gli azzurri, è il periodo delle Nazionali. Francesco Calzona, il suo staff e lo stesso Sinatti non saranno presenti e per questo a dirigere l’allenamento dovrebbe essere la coppia Bonomi-Grava. In questi giorni Aurelio De Laurentiis sta cercando di trovare una soluzione ma difficilmente si riuscirà ad avere il mister a disposizione. Visto il calendario fitti d’impegni, infatti, è improbabile uno spostamento della partita.

FRANCESCO CALZONA E IL RETROSCENA CON FRANCESCO CALZONA: SVELATO IL MOTIVO DELLA SEPARAZIONE

A rivelare i motivi della separazione tra l’attuale allenatore del Napoli e Maurizio Sarri è l’edizione odierna della Sera: “L’incontro con Sarri gli cambia la vita, respira con lui la polvere sui campi di provincia, assurge sempre con lui al grande calcio, intuisce il momento giusto per smarcarsi e quando il maestro ruvido e illuminato decide di restare a Napoli soltanto un altro anno, Ciccio fa di testa sua e si lega a De Laurentiis più a lungo”.

“L’amico non glielo perdona. Breve storia non triste di un divorzio che alla fine gli restituisce autonomia e prestigio”, ha infine riportato il giornale.