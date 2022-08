Camara ormai ad un passo, la Roma prova a chiudere

Mady Camara sarà un giocatore giallorosso, si attende una conferma entro metà settimana. Il giocatore potrebbe arrivare presto a Roma

Manca davvero poco per il trasferimento di Mady Camara dall’Olympiacos alla Roma. Il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto e quello dei greci Torosidis – ex giocatore capitolino – continuano a trattare e la fumata bianca è attesa per inizio settimana.

Il giocatore sarà, salvo colpi di scena, giallorosso e potrebbe aggregarsi alla squadra già per il prossimo fine settimana. Nel caso in cui dovesse clamorosamente saltare, la Roma si butterebbe immediatamente su Lokonga dell’Arsenal.

Basi per la trattativa

Per Mady Camara l’Olympiacos sembrerebbe aver accettato la proposta di un prestito oneroso da poco meno di 2 milioni di euro, con diritto di riscatto a 8 milioni che diverrebbe obbligo a determinate condizioni. Se il giocatore dovesse, infatti, raggiungere il 70 % delle presenze in giallorosso scatterebbe immediatamente il riscatto.

Intanto, parallelamente, i giallorossi continuano a trattare per Lokonga che lascerebbe anche esso in prestito l’Arsenal. Il giocatore classe ’99 sembra non essere nei progetti dei Gunners, nonostante abbia collezionato già due presenze in stagione. Due minuti scarsi complessivi, ma che dimostrano quanto l’Arsenal voglia cercare di metterlo in mostra per poterlo cedere in prestito e valorizzarlo.

Sul calciatore, oltre alla Roma, c’è anche il Milan che però sembra avere ben altri obiettivi. Dopo l’arrivo di Thiaw sembra esserci la volontà di chiudere anche per un centrocampista, anche se sembrerebbe essere in vantaggio il profilo di Joao Gomes del Flamengo. Il calciatore rientra nei parametri finanziari imposti dal club rossonero.