Cambiaso, alla Juventus piace il giocatore. Attenzione all’Inter

La Juventus e l’Inter puntano Andrea Cambiaso del Genoa. A riportarlo è Gianluca Di Marzio a Sky Sport, giocatore in bilico

Una stagione di decisiva crescita quella di alcuni giocatori del Genoa. Nonostante la squadra stia faticando, alcuni singoli stanno riuscendo comunque a brillare sugli altri. Facendosi così notare dalle big. È il caso di Andrea Cambiaso, terzino classe 2000 proprio del Genoa e della nazionale Under 21 Italiana.

Il calciatore in questa stagione sta riuscendo a sorprendere e alle porte dei 22 anni si ritrova ora nella lista dei più grandi club italiani. 21 presenze, 1 gol e 4 assist, numeri decisamente non da poco in una stagione così travagliata per il Grifone.

Occhio al mercato estivo e ai problemi del Genoa

Per la Juventus c’è il pericolo che l’Inter possa inserirsi prepotentemente, ma ai bianconeri il calciatore piace parecchio. Il contratto di Cambiaso è in scadenza a Giugno 2023. Dunque il calciatore potrebbe venir via per una cifra relativamente bassa.

Il Genoa si trova sempre più con le spalle al muro e con la paura di poterlo perdere a zero. Juventus e Inter monitorano il calciatore da tempo, con i bianconeri che hanno iniziato addirittura da inizio stagione. Cherubini potrebbe visionarlo per altri 5 mesi, per poi tentare il colpo.

Probabile che l’assedio possa avvenire questa Estate e che per ora entrambe le squadre rimangano solo a guardare. La Juventus potrebbe provare ad acquistare il giocatore con la stessa formula di Rovella, dandolo dunque in prestito al Genoa per farlo crescere in piena tranquillità a Genova.