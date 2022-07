Cambiaso, in chiusura la trattativa tra Juventus e Genoa. Che fine fa?

Andrea Cambiaso sembra avvicinarsi alla Juventus, ma il suo futuro resta un’incognita. Il calciatore potrebbe finire in prestito

Manca poco per la chiusura dell’affare Cambiaso alla Juventus. Il giocatore è vicinissimoa vestire la maglia bianconera, per circa 4/5 milioni di euro più il cartellino di Radu Dragusin. Il calciatore di nazionalità rumena è atteso dal ritorno delle vacanze, per firmare con il Genoa.

Al momento, però, il futuro di Andrea Cambiaso resta da definire. Il giocatore non è sicuro della propria permanenza a Torino e potrebbe finire in prestito da qualche altra parte. Su di lui c’era anche l’Inter che, però, dopo aver acquistato Asllani – per circa 14 milioni più 2 di bonus e il prestito di Satriano – non sembra avere la volontà di spendere troppo per il terzino sinistro del Genoa.

Cosa ne farà la Juventus, dunque?

Le voci di un possibile addio del terzino sinistro sono tante, anche se la Juventus potrebbe anche trattenerlo. Resta da capire cosa ne sarà della fascia sinistra, con Luca Pellegrini e Alex Sandro in uscita. Cambiaso sembra essere seguito da Atalanta, Salernitana e Bologna. Tutte e tre le squadre sarebbero disposte a prenderlo in prestito, ma resta da capire se la Juventus voglia puntare da subito su di lui.

Intanto, i bianconeri valutano vari profili per la fascia sinistra. Owen Wijndal è in netto calo per possiiblità. L’olandese si avvicina sempre più all’Ajax e potrebbe non essere tra i papabili. Si è parlato anche di Sergio Reguilon del Tottenham. Il calciatore spagnolo non sembra, però, convincere pienamente la dirigenza. Tra prestazioni altalenanti e un finale di campionato passato da infortunato, lo spagnolo ex Real Madrid potrebbe non essere la scelta giusta. Cambiaso potrebbe anche, dunque, rimanere.