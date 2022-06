Cambiaso, l’agente: “Lo vogliono Juventus e Inter”

Andrea Cambiaso è uno dei profili più voluti del momento. Il giocatore del Genoa è seguito anche da Juventus e Inter

Andrea Cambiaso è uno dei quasi sicuri partenti del Genoa. Il calciatore – appena retrocesso in Serie B con i liguri – è seguitissimo dalle squadre di Serie A.

Su di lui ci sarebbero Juventus, Inter, Sassuolo e Atalanta. A confermarlo è il suo agente che è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Il calciatore potrebbe fare il grande salto e rimanere ancora in Serie A.

Le parole dell’agente

Giovanni Bia ha parlato – come detto – ai microfoni di Sportitalia. Ecco le sue parole: “Juventus e Inter su Cambiaso? Entrambe le squadre lo vogliono, vediamo chi la spunterà. La preferenza di Cambiaso? E’ indifferente, sono entrambe due squadre importanti”.

Futuro dunque difficile da decifrare, per Cambiaso. L’Inter avrebbe già bloccato Raoul Bellanova dal Cagliari e potrebbe provare l’assalto al giocatore del Genoa per l’altra fascia. La Juventus sembra intenzionata, in ogni caso, a fare qualcosa in quel ruolo. Le fasce vanno rinnovate e con il sicuro addio di Alex Sandro uno o più acquisti sono auspicabili.

L’Inter è in pole ma non può chiudere per motivi economici, la Juventus invece avrebbe in mente di organizzare un summit. Il contratto del classe 2000 è in scadenza nel 2023, dunque potrebbero servire meno di 10 milioni per portarlo a casa. Il Genoa, di sicuro, dopo la retrocessione non potrà trattenerlo. A vincere sarà la squadra che proporrà al ragazzo il progetto più interessante, anche perché sembrerebbe esser questo il motivo che potrebbe farlo spostare.