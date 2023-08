Cambiaso nel mirino del Liverpool

Jurgen Klopp avrebbe messo nel mirino il giocatore bianconero. La Juventus non sembra però intenzionata a cederlo, puntando fortemente su di lui

Il Liverpool non ha bisogno di un terzino sinistro, a meno che non venga ceduto Kostas Tsimikas, ma il Calciomercato riporta che i Reds sono interessati al terzino della Juventus Andrea Cambiaso, che ha impressionato in prestito al Bologna nella scorsa stagione.

Cambiaso ha giocato una recente partita contro l’Udinese e si è comportato bene, ma non è chiaro se la squadra italiana sia disposta o meno a perdere il 23enne, che interessa anche a Tottenham e Nottingham Forest.

Entusiasmo

Il calciatore alla presentazione in bianconero è sembrato super entusiasta: “Beh è un’altra roba, questa maglia ha un peso diverso, con tutto il rispetto per le altre squadre. È una grandissima società, sono molto orgoglioso di essere qua, spero di restarci più a lungo possibile. Ringrazio il Bologna, il direttore Sartori, il mister Sinisa Mihajlovic che purtroppo ci ha lasciato. Sono loro che mi hanno voluto, è stata una stagione molto importante per me. Soprattutto quando all’inizio le cose non giravano bene mi hanno sempre aiutato, volevo ringraziare anche il mister Motta. Adesso sono qua e sono felice ecco”.

Tanto entusiasmo anche per il suo inserimento, che sta avvenendo in modo graduale: “Penso di potermi inserire bene. Ci sono giocatori di esperienza incredibile a partire da Danilo, poi Alex Sandro, Bremer, Rugani, posso imparare molto da loro. L’ho visto in queste prime settimane e spero di imparare il più possibile”.