Cambiaso non è ancora bianconero, manca qualcosa

Andrea Cambiaso e la Juventus sono vicinissimi, ma manca da limare un ultimo dettaglio per concludere la trattativa

Andrea Cambiaso e i bianconeri sembrano essere in procinto di incrociare le proprie squadre. Il terzino italiano si trasferirà, salvo clamorosi colpi di scena, in bianconero. Ma resta un’incognita. Infatti, il giocatore si trasferirà soltanto quando Radu Dragusin acconsentirà al proprio trasferimento in Liguria.

Il giocatore rumeno, infatti, deve ancora dare il proprio consenso essendo la contropartita tecnica selezionata dalla Juventus per rientrare nella trattativa insieme a 5 milioni di cash. La trattativa sembra essere agli sgoccioli, ma mai dare per scontato il tutto. Dragusin potrebbe tornare a Genova.

Il girovagare del classe 2002

Nell’ultima stagione Radu Dragusin ha cambiato ben tre maglie. Ha iniziato con quella della Juventus, nonostante non abbia giocato, arrivando a vestire fino a Gennaio quella della Sampdoria e poi fino a Giugno quella della Salernitana. Il rumeno non ha particolarmente brillato in liguria, dunque cerca riscatto nella sponda inversa di dove ha fallito.

Alla Salernitana ha mostrato qualcosa di buono, anche se è sembrato troppo spesso acerbo. Il giocatore ha buone qualità ma dovrà cercare di mettersi in mostra e al Genoa in Serie B, con meno pressioni rispetto alla Serie A, potrebbe trovare la propria quadratura. Il calciatore rumeno non sembra rientrare – al momento – nei piani della società bianconera che però potrebbe comunque provare a mantere una prelazione per un eventuale acquisto futuro. Il giocatore rumeno, dunque, ha la palla in mano: vestirà la maglia rossoblu o la Juventus dovrà inserire altro cash nella trattativa?