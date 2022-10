Cambiaso può tornare subito alla Juventus

Andrea Cambiaso sembrerebbe essere destinato al tornare in bianconero già da gennaio. Il calciatore sta giocando una buona prima parte di stagione

Non un ottimo avvio di stagione per Andrea Cambiaso, che poi si è ripreso rapidamente. Il terzino di proprietà bianconera ora sta vivendo un ottimo periodo di forma, tanto che la Juventus starebbe valutando di richiamarlo dal prestito per provare ad utilizzarlo sulla fascia sinistra.

Il calciatore sarebbe una soluzione interna gradita a Massimiliano Allegri, vista la difficoltà ad arrivare a Guerreiro e Grimaldo, oltre alle possibilità economiche limitate per i bianconeri. Un profilo giovane e che sembra in netta crescita, per una Juventus che potrebbe risolvere alcuni dei suoi problemi.

Pronti altri interventi

I bianconeri potrebbero attuare altri interventi sulla fascia sinistra in estate. Alex Sandro è sicuro partente e la Juventus vuole sostituirlo al più presto possibile e sembrerebbero essere pronti altri interventi sul mercato.

Come detto i soldi non sono troppi, ma la qualità a poco costo sul mercato esiste. Intanto potrebbe non essere necessario, paradossalmente, un intervento per la difesa. Nel momentaneo la Juventus starebbe valutando per bene Koni De Winter che ad Empoli sta avendo un ottima crescita anche se Ndicka piace e non poco Si continuano a monitorare intanto per la fascia sinistra i profili di Fabiano Parisi e Bensebaini, anche se l’algerino potrebbe arrivare solo se uscisse un extracomunitario. Appare difficile pronosticare se ciò possa accadere, anche perché la Juventus a gennaio dovrà scegliere come ponderare il proprio mercato. Con le poche disponibilità economiche e il buco a bilancio sarà difficile.