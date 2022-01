Camicie all’ingrosso: com’è cambiata la moda nell’ultimo anno

La pandemia da Covid-19 che continua ad affliggere tutto il mondo ha completamente cambiato le abitudini e gli stili di vita delle persone.

Anche un comparto come quello della moda si è dovuto adattare. Per questo motivo, considerando il lockdown dello scorso anno e le successive misure restrittive, le tipologie di camicie all’ingrosso sono state riviste comportando dei cambiamenti in modelli e stili.

Tuttavia, per essere sempre al passo con i tempi è possibile acquistare le camicie di tendenza all’ingrosso su www.ghiraf.it in modo che il proprio negozio sia sempre alla moda.

L’esigenza di nuovi modelli di camicie

Visto che l’insorgere del Covid ha costretto moltissime persone a lavorare in modalità smart working tramite l’utilizzo di un pc dotato di webcam per poter prendere parte alle riunioni che si svolgevano , la parte privilegiata del corpo in fatto di moda è diventata quella superiore, normalmente esposta durante le sessioni di videoconferenza a fini di insegnamento o per riunioni di lavoro.

Se gli uomini non hanno badato tanto a questo aspetto “visivo”, le donne invece, normalmente più attente e preoccupate alla propria immagine, si sono prodigate a curare maggiormente trucco e décolleté.

Da qui il boom di vendite di camicie all’ingrosso legate soprattutto alle tendenze per l’inverno 2022.

Il cambiamento nell’ultimo anno delle camicie all’ingrosso

L’originalità e lo stile sono gli aspetti predominanti nelle camicie inverno 2022.

Le donne possono indossarle insieme a una t-shirt oppure sotto al pullover.

I modelli da prediligere oltre agli ormai classici quadrettoni e flanella, riguardano le nuove proposte abbracciano il glamour e il classico.

Particolarmente interessanti sono le camicie di pelle, tornate nuovamente di moda, insieme a cavalli di battaglia come velluto e costine.

Ad arricchire il guardaroba delle camicie ci sono proposte più fluide e scivolate, nonché eleganti, ma anche varie tipologie fantasiose a cui non mancano dettagli e inserti irrinunciabili.

Camicie all’ingrosso: il modello in velluto a costine è il nuovo trend invernale

Il velluto è come il gelo che arriva dalla Russia: torna spesso di moda.

Quello a costine, nonostante datato, è riapparso dopo più di 20 anni nel mondo della camiceria.

Le camicie a costine hanno una particolare predisposizione: si addicono a qualsiasi situazione, soprattutto se portate aperte o semi sbottonate insieme a una t-shirt di colore bianco.

Invece, la donna temeraria nel vestire potrebbe spingersi oltre utilizzando un crop top in maglia oppure un body elegante che abbia inserti in pizzo.

Per completare il look, si potrebbe optare per un jeans largo, dritto e che abbia la vita alta con una cintura in ecopelle e fibbia di metallo.

Per quanto riguarda i colori, la moda camicie di questo nuovo anno ha rilanciato il nero, affiancato da colori interessanti come il marrone e il verde oliva.

La novità assoluta comprende invece le proposte pastello in rosa baby e azzurro cielo.

Infine, la comodità: stare ore davanti al pc è normalmente stressante, quindi la comodità è necessaria, ecco perché bisogna puntare su camicie all’ingrosso oversize in velluto liscio che danno non solo un aspetto cool, ma anche quel comfort che rende quelle ore meno tediose.

Camicie all’ingrosso in pelle: il nuovo che avanza

La novità assoluta dell’anno sono le camicie in ecopelle disponibili in diverse tipologie: da quelle dritte a quelle aderenti, dai modelli squadrati fino a quelli oversize, ogni donna potrà soddisfare le proprie esigenze in fatto di look.

Tra i colori il nero e marrone restano predominanti, mentre lo stile è fluido e scivolato offre due possibilità: senza nulla addosso oppure con un cardigan multicolore.

Camicie all’ingrosso a quadri: non solo per gli uomini

Se in passato le camicie a quadrettoni erano un abbigliamento esclusivamente maschile, la moda degli ultimi anni ha affermato che stanno bene anche addosso alle donne.

Le collezioni del momento creano l’imbarazzo della scelta.

In mezzo alle tante proposte, che prevedono camicie di diversa lunghezza e misura, si possono scegliere camicie a quadri blu, verdi, rosse, rosa, viola, marrone e ocra.

Infine, gli abbinamenti possono essere davvero tanti: solo camicia, con una maglietta sopra oppure con una felpa in tinta unica.