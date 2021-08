Camila Cabello è una Cenerentola “moderna” nel trailer di “Cinderella”

Camila Cabello, conosciuta principalmente per la sua carriera musicale prima nel gruppo Fifth Harmony e ora come solista, sta per debuttare come attrice.

La cantante statunitense è la protagonista di una nuova versione di Cenerentola, Cinderella, per Amazon Prime Video.

Il film, una commedia musicale romantica, è diretto da Kay Cannon. Si tratta di una rivisitazione, con un twist moderno, della favola di Cenerentola.

Sinossi di Cinderella con Camila Cabello:

“Una giovane ambiziosa donna, piena di sogni ed idee, è determinata a far sì che i suoi sogni si avverino, nonostante le avversità. L’aiuto di Fab G e la sua stessa determinazione farà in modo che nulla impedisca questa giovane donna dal realizzarsi … anche se si tratta di amore”.

Idina Menzel intepreta la Matrigna di Cenerentola. Billy Porter invece è Fab G, una versione di genere non binario della Fata Madrina. Nicholas Galitzine è il Principe Azzurro. Nel cast vi sono anche Minnie Driver e Pierce Brosnan.

Il film verrà rilasciato su Amazon Prime Video in più di 240 paesi a partire dal 3 settembre 2021.

Inoltre, Cinderella, usufruirà di una colonna sonora originale. Potremo quindi vedere Camila Cabello nel doppio ruolo di attrice e cantante.

Trailer di Cinderella: