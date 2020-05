Camille Gottlieb: paragonata alla nonna Grace Kelly

Ad attirare l’attenzione di molti è Camille Gottlieb, la figlia più di Stéphanie di Monaco e nipote dell’iconica e bellissima Grace Kelly. In molti, hanno paragonato il suo fascino a quello della nonna, divenuta in tutti questi anni un indiscusso modello di bellezza.

PRESA DI MIRA SUI SOCIAL – Nonostante Camille sia una bellissima ragazza, da come dimostrano anche le foto, non è immune agli insulti. Nel suo profilo Instagram che conta ben 66.000 followers, si possono trovare anche vari insulti. La ragazza si è trovata spesso accusata di non avere il fisico adatto per essere una nobile per via delle sue forme morbide. Gli haters, inoltre, insinuano che la bellezza della minore delle figlie di Stéphanie non sia del tutto naturale, ma che ci stia lo zampino del chirurgo.

LA REPLICA DELLA GOTTLIEB – La ragazza non si è lasciata affatto sprofondare da queste critiche, ma, anzi, ha mostrato la sua grinta e il suo caratterino. Alle accuse e alle tante maligne insinuazioni, Camille Gottilieb ha risposto così:

“Me ne infischio di essere la più bella o la più brutta della mia famiglia. E soprattutto me ne infischio della vostra opinione. Ma ciò di cui sono in ogni caso cosciente, è che le persone che passano le loro giornate e le loro nottate a criticare me, mia sorella, mia madre e i nostri rispettivi padri sono ridicole”.

CHI È CAMILLE? – L’ultima delle figlie di Stéphanie di Monaco, classe ’98 ed è nata dalla storia d’amore tra la principessa e il capo della sicurezza di Palazzo Grimaldi, Jean-Raymond Gottlieb. Sebbene non abbia i titoli regali poiché nata fuori dal matrimonio, Camille dimostra di avere una bellezza dai tratti eleganti e regali.