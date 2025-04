Cammaroto: “Conte va via da Napoli solamente per il Real Madrid”

La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Monza Napoli è sicuramente una di quelle che più ha generato dibattiti e dubbi riguardo alla sua permanenza. Se le speculazioni circa la sua presenza sulla panchina azzurra erano già insistenti, dopo le parole del tecnico leccese di ieri si sono incrementate ancora di più. Il Napoli è chiamato a dare tutto nelle ultime sei giornate di campionato a partire da oggi contro il Monza allo UPower Stadium per provare a insidiare il primo posto attualmente occupato dall’Inter.

Antonio Conte si è lasciato andare ieri a dichiarazioni non proprio confortanti per la piazza, asserendo che dopo otto mesi di lavoro “certe cose a Napoli non si possono fare”. L’allusione principale è alla cessione di Kvicha Kvaratskhelia a gennaio, fulmine a ciel sereno che ha segnato un prima e dopo nella stagione del Napoli che si è ritrovato in piena lotta scudetto privo del suo calciatore più rappresentativo e forte. Conte voleva che il Napoli non fosse “una squadra di passaggio”, ma evidentemente le ultime decisioni societarie non lo hanno soddisfatto a pieno. Incalzato dai giornalisti, non ha voluto precisare ulteriormente e ha preferito glissare sull’argomento.

Le squadre che maggiormente vengono indicate come possibili destinazioni dell’ex tecnico della Nazionale Italiana sono Juventus e Milan. Entrambe stanno vivendo una stagione al di sotto delle aspettative e hanno esonerato l’allenatore che inizialmente le stava guidando. Con buone probabilità né Igor Tudor né Sérgio Conceição occuperanno ancora le loro panchine l’anno prossimo e Antonio Conte è uno dei maggiori indiziati a sostituirli. In passato il suo nome era già stato accostato sia per un ritorno in bianconero sia per la rifondazione del Milan.

Secondo le dichiarazioni dell’esperto di calciomercato Emanuele Cammaroto, invece, l’unica destinazione che potrebbe far vacillare Antonio Conte sarebbe quella del Real Madrid. I blancos stanno affrontando la cocente delusione dell’eliminazione ai danni dell’Arsenal ai quarti di finale di Champions League e devono rincorrere il Barcellona in campionato che è lontano 4 punti. Carlo Ancelotti sembra giunto a fine ciclo e Conte potrebbe essere uno dei nomi in lizza per sostituirlo. Per Cammaroto, quindi, impensabile che Conte lasci il Napoli in estate per Juventus o Milan, ma solamente per il fascino del Real Madrid.