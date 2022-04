Cammaroto: “Due giocatori del Napoli per Traore”

Per Hamed Junior Traore il Napoli potrebbe preparare un’offerta allettante per il Sassuolo. Il calciatore interessa a Giuntoli

Hamed Junior Traore del Sassuolo sarà uno dei profili più contesi della prossima estate. Il calciatore è l’ennesimo dei neroverdi a richiamare le voci di mercato, che sono incessanti in questo periodo.

È anche normale, visto che si avvicina il finale di stagione e – di conseguenza – il mercato estivo. Sul calciatore ci sarebbe anche la Juventus, ma il Napoli avrebbe pronta l’offerta giusta. Al Sassuolo interessano due giocatori azzurri, che potrebbero essere inseriti nella trattativa.

Ne parla Cammaroto a NapoliMagazine

Della trattativa ha parlato Maurizio Cammaroto ai microfoni di NapoliMagazine, evidenziando ciò che segue. “Si parla di Nicolò Zaniolo della Roma – spiega – e non c’è dubbio che sarebbe un’operazione di assoluto livello ma la realtà è che non ci sono le condizioni e per adesso c’è solo un “mi piace” da parte del Napoli, ma nessuna trattativa”.

Poi il giornalista continua: “Il Napoli ci sta provando invece per Traorè del Sassuolo, Carnevali ha svelato furbamente l’interesse degli azzurri per aprire l’asta. L’ex Empoli piace molto al Napoli, che però non vuole svenarsi e non è dunque disposto a fare giochi a rialzo: Giuntoli è pronto ad offrire 25 milioni. Carnevali aveva chiesto la disponibilità del Napoli a mettere sul piatto una pedina tra Zanoli e Gaetano ma gli azzurri, che hanno risposto, dicono no“. Il Napoli potrebbe avere l’offerta giusta, ma improbabile che scelga di dare due prospetti in cui crede tanto.