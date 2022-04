Cammaroto, futuro Napoli: “Si lavora per Barak del Verona. Via anche Demme”

Emanuele Cammaroto, esperto di mercato, nel suo editoriale per NapoliMagazine.com spiega il futuro del club azzurro

Il Napoli lavora costantemente per il proprio futuro e questo significa anche studiare le prossime mosse di mercato. Emanuele Cammaroto, esperto di mercato, ha parlato della situazione del club azzurro nel suo editoriale per NapoliMagazine.com.

Tante partenze…

“Nel Napoli che verrà non ci saranno Ghoulam, Malcuit, Tuanzebe (che non verrà riscattato), Insigne, Demme (ormai fuori dai piani tecnici), ad oggi neanche Mertens (divorzio non ancora scontato) e Ospina (che però Spalletti vorrebbe tenere)” ha scritto Cammaroto.

…Tante entrate

“Ciò significa che il Napoli dovrà fare altrettante operazioni in entrata, sapendo che ci sono anche due grossi punti interrogativi: Fabian Ruiz che non ha rinnovato e aspetta le big della Liga e Lozano per il quale Raiola potrebbe presto portare un’offerta attorno ai 30 milioni” sottolinea l’esperto di mercato.

“A centrocampo Anguissa verrà riscattato e il Napoli sta lavorando per prendere Barak del Verona. Gli azzurri sono in questo momento davanti a tutti per assicurarsi l’ex Udinese e Sampdoria” conclude.