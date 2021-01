Campania, arriva Burian: ondata di gelo e temperature polari, potrebbe tornare la neve

Dalla Russia sono in arrivo temperature polari sull’Italia. Burian, che già negli scorsi anni ha portato la penisola italiana ad affrontare improvvise ondate di gelo, ritornerà a partire dalla tarda serata di giovedì arrivando anche in Campania.

Il termometro scenderà al di sotto dello zero durante la notte e le prime ore del mattino in quasi tutta la Campania, anche nelle zone a livello del mare. Per il momento la Regione non ha diramato nessun allerta meteo che, però, potrebbe esserci nelle prossime ore.

Oltre alle gelate potrebbero arrivare fiocchi di neve anche a Napoli. Nelle zone collinari, quali Posillipo e Vomero, vi potrebbe essere una gradita sorpresa tra giovedì sera e sabato mattina, con i fiocchi che potrebbero arrivare anche nelle altre città della Campania per via del vento che, però, sarà comunque nella media.

Previste nevicate in Irpinia e nel Sannio a partire dai 400 metri. L’arrivo della neve, per il momento, non è certo ma le temperature fanno sperare.

Durante la giornata, invece, le temperature massime saranno abbastanza rigide e tra i 7 e i 9 gradi. Si raccomanda la massima attenzione alla guida.