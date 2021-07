Campania, Calvizzano in semi-lockdown. Il Sindaco: “Necessari provvedimenti restrittivi”

Il Comune di Calvizzano, in Campania, va in semi-lockdown. È questa la decisione del Sindaco Pirozzi a seguito dell’incremento dei casi dovuti al Coronavirus.

“Ho appena firmato l’ordinanza n.2743 che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19“.

“Tutt’oggi continuiamo a registrare un incremento giornaliero dei casi a Calvizzano motivo per cui si rendono necessari i seguenti provvedimenti restrittivi, come avevo già annunciato nel corso della diretta di lunedì. È una decisione che prendiamo con estrema difficoltà ma in qualità di Sindaco devo tutelare la salute di voi concittadini“.

Questi i punti dell’ordinanza: chiusura al pubblico della Villa Calvisia e divieto di sosta per i pedoni anche negli spazi immediatamente perimetrali ed esterni alla stessa; Il divieto per i pedoni di sostare nei giorni festivi e prefestivi presso Piazza Umberto I; Il divieto per i pedoni di sostare nei giorni festivi e prefestivi presso il Parcheggio Via Galero;Il divieto di sedersi sulle scale di accesso alla Chiesa “Santa Maria delle Grazie” – Piazza Umberto I di Calvizzano.

L’ordinanza sarà valida per tutti i cittadini a prescindere dalla vaccinazione o green pass.