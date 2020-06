Campania, contagio 0, De Luca: “Tappa importante. Estenderemo orari di apertura locali”

Appare soddisfatto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, dopo la notizia degli 0 contagi su 2485 tamponi effettuati nella giornata di ieri:

“Per la prima volta dopo tre mesi si registrano zero contagi in Campania. E’ una tappa importante di un lungo cammino di prevenzione e controllo territoriale sviluppato in questi mesi. E’ un passo significativo ma occorre tenere come sempre la guardia alta. Partiremo nei prossimi giorni con uno screening sui docenti delle Commissioni degli esami di maturità per dare serenità alle famiglie.

E’ una prima iniziativa che sarà completata nell’ambito del programma “Campania Sicura” nei mesi di agosto e settembre con lo screening che riguarderà tutto il personale scolastico, docente e non docente”.

Il governatore, dal porto di San Marco di Castellabate, ha poi affrontato il tema della movida, della vendita di alcolici e degli orari di apertura dei locali, svelando i piani della Regione per l’immediato futuro:

“Allungheremo gli orari di chiusura dei locali, ma non toccherò il divieto di vendere alcolici dopo le 10 di sera. Al Cardarelli prima del Covid19, nei mesi precedenti, erano stati ricoverati 37 ragazzi di cui 20 avevano tra gli 11 e i 17 anni. Erano arrivati in ospedale in coma etilico, strafatti di vodka e superalcolici. La movida è bellissima se è un incontro, un modo per stare insieme non per rovinare la vita dei bambini. Perché a 11 anni sei un bambino”.