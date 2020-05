Campania, contagio zero previsto il 3 giugno: lo studio dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute

La curva dell'epidemia da coronavirus in Campania continua a decrescere. Agli inizi di giugno previsto contagio zero

La Campania dovrà aspettare ancora un paio di settimane per arrivare al contagio zero. A rivelarlo uno studio condotto dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, coordinato dal professor Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica, e dal dottor Alessandro Solipaca.

Tuttavia la data va presa con le molle, dato che lo studio tiene conto dei provvedimenti presi da Governo e Regioni fino al 15 maggio, non premettendo di prevedere gli effetti della fine del lockdown.

NUMERI – In Campania la curva del contagio continua a decrescere. Nella giornata di ieri su 3747 tamponi effettuati solamente 12 sono risultati positivi. Il trend nelle ultime settimane è oscillato tra i 9 e i 20 contagi giornalieri. Numeri che consentono alla Regione di intravedere il traguardo.

RESTO DI ITALIA – Le prime Regioni a “uscire prima dal contagio da Covid-19 (cioè zero nuovi casi) dovrebbero essere le due Province Autonome di Bolzano e Trento, seguite dalla Calabria, Umbria, Sardegna e Basilicata, le quali vedrebbero azzerare i nuovi contagi a partire dal 21 maggio”.

Nel secondo gruppo, invece, Campania e Puglia, in uscita dall’emergenza nei primi di giugno. Il 17 l’azzeramento dei contagi dovrebbe avvenire nel Lazio, in Emilia-Romagna, Marche, Liguria e Piemonte. Delicata la situazione Lombardia, i contagi giornalieri calano lentamente e di questo passo il contagio zero è previsto per la metà di agosto.