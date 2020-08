Campania, Covid e vacanze: cosa deve fare chi rientra dall’estero fino al 31 agosto

Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica da Covid, che sta destando non poche preoccupazioni all’interno del territorio regionale campano ed in generale in quello nazionale, il Governatore Vincenzo De Luca lo scorso 12 agosto ha emesso una nuova ordinanza, all’interno della quale ha predisposto una serie di obblighi cui sono vincolati i rientranti dall’estero in Campania fino al 31 agosto.

Secondo il succitato documento, innanzitutto, chi rientra dalle vacanze all’estero fino alla fine del mese è tenuto a segnalarsi entro 24 ore al competente Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test sierologico e/o tampone e di rimanere in isolamento domiciliare per 14 giorni dal ritorno.

La segnalazione potrà essere emessa tramite l’invio di un’email, nella quale andranno specificati nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, cellulare, Paese di provenienza, e giorno di arrivo in Italia della persona interessata, oppure telefonando ai numeri delle Asl regionali.

Inoltre, si raccomanda a chi abbia fatto rientro dall’estero anche nei 14 giorni prima dall’emissione dell’ordinanza, di segnalarsi all’Asl per la somministrazione del test sierologico e/o tampone e di rimanere a casa sino ai relativi esiti.

Le violazioni delle disposizioni previste all’interno dell’ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, con la sanzione pecuniaria di euro 1.000, tenuto conto dei gravi rischi per la salute pubblica connessi alle relative violazioni nell’attuale contesto epidemiologico.