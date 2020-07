Campania, De Luca: “Il 14 settembre si torna a scuola. Niente più gente senza mascherina sui mezzi pubblici”

Nel corso del solito appuntamento del venerdì sui social, il presidente De Luca ha fatto il punto della situazione nella Regione Campania, soffermandosi sull’andamento dell’epidemia, sul rientro a scuola e sull’uso delle mascherine sui mezzi pubblici. Le dichiarazioni:

Sui focolai: “Oggi in Campania non abbiamo grandi problemi, ad oggi siamo praticamente una regione a contagio zero, stiamo chiudendo alcuni contatti avuti a Serino da un nostro operatore turistico che aveva in famiglia un cittadino venezuelano che ha contagiato il resto della famiglia, ma abbiamo in pratica concluso i controlli relativi a questi piccoli focolai. Ad oggi siamo una regione a contagio zero, ma dobbiamo essere attenti e rispettosi delle regole”.

Sulla scuola: “Il neo commissario Arcuri proporrà una campagna di screening sul piano nazionale. Se si decide di aprire a inizio settembre, anche la Campania si collocherà in quel periodo. Quindi, probabilmente, l’anno scolastico aprirà come nel 90% delle Regioni, cioè a cavallo tra il 14 e il 15 settembre. Daremo comunque un’informazione preventiva. L’obiettivo è mettere in sicurezza le scuole: niente classi pollaio e evitare la chiusura di alcuni plessi per rispettare le norme sul distanziamento. Infine, ci prepariamo a produrre milioni di mascherine da dare ai ragazzi delle scuole medie e superiori”.

Sull’uso delle mascherine: “E’ obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi, nei supermercati e anche nei luoghi aperti se ci sono assembramenti. Superiamo quest’abitudine che porta a togliere la mascherina quando si incontra un gruppo di amici. Bisogna fare esattamente il contrario: se passeggi da solo puoi toglierla, ma se stai in mezzo a 5, 6 o 7 persone a parlare in uno spazio ravvicinato è proprio in quel momento che devi indossare la mascherina per evitare una trasmissione attraverso goccioline di saliva.

Non voglio più vedere assembramenti al molo Beverello di Napoli né persone senza mascherina sui mezzi di trasporto. Valuteremo se sarà possibile aumentare gli ingressi consentiti sui mezzi, ma in ogni caso la mascherina è obbligatoria e indispensabile. Non voglio più vedere nessun cittadino su un traghetto, un bus, un treno o un aereo senza mascherina”.