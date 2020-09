Campania, De Luca: “Abbiamo acquistato 4 milioni di vaccini antinfluenzali, siamo primi in Italia”

La Regione Campania continua ad essere una delle Regioni con il maggior numero di contagiati nelle ultime settimane. La situazione non è delle migliori anche se il grande aumento c’è stato anche perché ora l’obiettivo è quello di ricercare i nuovi positivi il prima possibile.

Nonostante ciò, la Campania è stata la prima regione per decisioni intraprese al fine di contrastare il fenomeno epidemiologico.

Ora, il Presidente Vincenzo De Luca ha annunciato quasi commosso una bella notizia, ovvero l’acquisto di vaccini antinfluenzali per la Campania: “Abbiamo già acquistato i vaccini antinfluenzali per 4 milioni di campani. Primi in Italia. Mentre la Lombardia sta ancora prenotando il farmaco richiesto in Francia. Noi oggi abbiamo un obiettivo, ovvero quello di evitare che da qui a un mese si confonda l’influenza con l’epidemia, perché i sintomi sono gli stessi: tosse, difficoltà respiratorie, febbre“.

Il governatore campano ha infine fatto un avviso: “La Campania è stata la prima regione d’Italia a procurarsi, 4 mesi fa, il primo milione e 800mila vaccini anti influenzali“.

“Ma cercheremo di fare anche la vaccinazione ai bambini, dico alle mamme di stare pronte perché dobbiamo anticipare le vaccinazioni pediatriche, perché dobbiamo stare tranquilli“.