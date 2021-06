Campania, De Luca annuncia: “In zona bianca dopo il 21 giugno”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’attuale situazione Covid in Italia ed annunciando il cambio di colore della Campania che, nei prossimi giorni passerà in zona bianca.

“Napoli Covid free solo se altri riusciranno ad aderire alla campagna vaccinale. I centri allestiti dalla Campania sono molto apprezzati da tutti i cittadini“.

“Dopo il 21 giugno saremo in zona bianca. Non voglio farmi il sangue amaro sui criteri. Ieri livello più basso di positivi in Campania“

Per la prima volta, quindi, la Campania passerà in zona bianca. La data, come annunciato da Vincenzo De Luca, sarà a partire dal 21 giugno.

De Luca ha infine parlato della situazione vaccini: “A Napoli se vogliamo raggiungere obiettivo di somministrare entro luglio l’immunità di gregge dobbiamo dare almeno la prima dose al 70% degli over 12. Ora siamo al 54%. Serve sforzo superiore, bisogna vaccinare oltre 800mila cittadini. Invito soprattutto cittadini della fascia 30-59 anni a vaccinarsi“.