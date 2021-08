Campania, De Luca: “Completiamo la vaccinazione e torniamo alla vita normale”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’attuale emergenza Coronavirus e della possibilità di ritornare ad una vita normale.

“In questo momento abbiamo fatto oltre 7 milioni e 200mila vaccinazioni, abbiamo 3 milioni e 800 mila persone con una dose e 3 milioni e 250 mila persone immunizzate“.

“In questi due mesi 1 milione e 800mila vaccinazioni per arrivare all’immunità di gregge, basta un impegno a completare la vaccinazione per tornare alla vita normale. Dipende solo da noi, abbiamo in giacenza quasi un milione di vaccini Pfizer“.

Secondo il governatore campano, quindi, sarà possibile un ritorno alla vita normale già a partire dal mese di ottobre grazie ai vaccini.

De Luca ha infine concluso: “La Campania nei mesi di luglio e agosto ha retto l’arrivo dei tanti turisti. Non ci sono state situazioni drammatiche in termini di contagio Covid, ma bisognerà attendere settembre per vedere le ricadute estive sui contagio“.